Wie bei der Igel-Gruppe: Aber auch im Schuhwirrwarr finden sich die Scorpions zurecht

Im Kabinentrakt der Hannover Scorpions sieht es aus wie bei der Igel-Gruppe eines Kindergartens: Schuhe ohne Ende – teilweise wild verstreut, teilweise ordentlich zusammengestellt. „Ich habe in diesem Wirrwarr meinen Platz gefunden und weiß, wo sich meine Schuhe befinden“, sagt Alex Heinrich.

Der Kapitän des Oberligistens lacht, während hinter ihm seine Mitspieler Christoph Koziol und Ansgar Preuß fündig werden und sich ihre Schuhe schnüren. Bei den Scorpions ist also alles in bester Ordnung, vor allem nach dem 5:2-Heimsieg am Dienstagabend gegen die Icefighters Leipzig, die am Freitag (20 Uhr) erneut in Mellendorf antreten.