Umbau bei den Scorpions: Robinson und Müller müssen gehen, Trabucco kommt

Das ist ein Kahl- und Paukenschlag zugleich: Oberligist Hannover Scorpions hat sich von seinen beiden derzeit aktiven ausländischen Spielern getrennt. Gleichzeitig gibt überraschend schnell ein bekannter Mann sein Comeback – hinzu kommt ein spektakulärer Neuzugang. Aber der Reihe nach. "Die Erwartungshaltung war höher" Zu Saisonbeginn war Mike Ro­bin­son fest verpflichtet worden, nun haben die Verantwortlichen der Scorpions mit ihm einen Auflösungsvertrag unterschrieben. „Die Erwartungshaltung war bei uns hö­her, die Statistiken von ihm waren sehr stark“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher. Die Erwartungen konnte Robinson in den bisherigen zwölf Spielen aber nicht erfüllen, er erzielte zwei Tore und verbuchte sechs Vorlagen. Möglicherweise, so vermutet Haselbacher, habe ihm die größere Eisfläche in Deutschland nicht gelegen, „da hat ihm das Timing für sein Spiel gefehlt“. Haselbacher fasst sich aber auch selbstkritisch an die eigene Nase. „Wir müssen das in Zukunft besser machen und noch mehr Wert aufs Scouting legen, haben uns zu sehr auf die Statistiken verlassen.“

Etwas weniger Zeit, um sich zu beweisen, hatte Kevin Müller. Der Kanadier war für die Scorpions nur vier Spiele im Einsatz. Der 25-Jährige besaß einen sogenannten Probevertrag – konnte aber während dieser Probezeit nicht nachhaltig auf sich aufmerksam ma­chen, auch wenn ihm gegen Duisburg ein sehenswertes Tor gelang. Grünes Licht für Pelletier „Seine Verpflichtung war auch mehr eine Aktion, um zu zeigen, dass wir nach der Verletzung von Julien etwas machen wollten“, so Haselbacher. Julien, das ist Julien Pelletier, der sich am 18. Oktober gegen Tilburg eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Eigentlich war mit seiner Rückkehr erst für An­fang Dezember gerechnet worden. Die Genesung des Stürmers schritt aber schneller voran als gedacht. Die Ärzte gaben jetzt grünes Licht. „Er hat mir gesagt, dass er bereit ist für unser Spiel am Freitag in Essen“, berichtet Haselbacher.

Zwei Ausländer also weg, ein Ausländer kommt wieder zurück – und einen neuen gibt es auch noch. Mit Mario Trabucco haben die Scorpions einen interessanten Spieler verpflichtet. „Der hat im Training schon Handgelenkschüsse gezeigt, da haben manche Spieler bei uns nur noch gestaunt“, sagt Haselbacher und lacht. Und auch wenn er so manche Statistik nach den jüngsten Erfahrungen mit Robinson vorsichtiger betrachtet – die Stationen von Trabucco haben es in sich. Der 32-Jährige war in der Vergangenheit für Augsburg in der DEL und für Rosenheim in der DEL 2, wo er mit dem heutigen Scorpions-Abwehrspieler Andrej Strakhov zusammen auf dem Eis stand, aktiv.

