Erste Auswärtsniederlage: Scorpions ziehen gegen Hamburg mit 1:4 den Kürzeren

Die Hannover Scorpions haben in der Oberliga Nord mit 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) bei den Crocodiles Hamburg verloren. Diese Niederlage werden sie aufgrund ihres deutlichen Vorsprungs, mit dem sie an der Tabellenspitze liegen, verschmerzen können. Dennoch: Zum ersten Mal in dieser Saison hatten sie auf fremdem Eis das Nachsehen.

Bei den Scorpions fehlte erneut Stammtorhüter Brett Jaeger. Dafür stand Ersatzkeeper Ansgar Preuss zwischen den Pfosten. Fabian Gensicke, dritter Torwart im Kader, saß wie schon beim 5:3-Sieg am Sonntag in Herne auf der Bank. Dafür waren die am vergangenen Wochenende verletzten Robin Thomson und Pascal Grosse wieder mit von der Partie.