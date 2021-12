In Unterzahl auf Sieg gestellt: Scorpions beenden Jahr 2021 mit 6:1 in Krefeld

Das war ein guter Abschluss: In der Oberliga Nord haben die Hannover Scorpions das Kalenderjahr mit einem deutlichen Sieg abgeschlossen. Die Mellendorfer gewannen mit 6:1 (1:1, 1:0, 4:0) beim Krefelder EV 81.

Gleiches widerfuhr zum Ende des zweiten Drittels Andy Reiss, für den genau wie für Raabe die Partie damit vorzeitig beendet war. Zwischendurch gelang Mario Trabucco (33.) das 2:1 für die Scorpions.

Im Schlussdrittel sorgten die Gäste dann für den standesgemäßen Sieg, auch wenn die Krefelder am Dienstag überrascht und mit 4:2 in Tilburg gewonnen hatten. Noch in Unterzahl nach der Reiss-Strafe sorgte Patrick Klöpper für das 3:1 (43.). Louis Trattner (48.), Robin Thomson (49.) und Airich (53.) trafen zum 6:1.