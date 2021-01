Herne, da war doch was? Scorpions wollen nicht wieder das Nachsehen haben

Die Hannover Scorpions haben in der Oberliga Nord ihre Serie auf 18 Siege in Folge geschraubt. Am Wochenende wollen sie ihre eigenen Rekorde weiter ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski, die bislang 22 von 23 Spielen gewinnen konnte, hat am Freitag (20 Uhr) die Saale Bulls Halle zu Gast. Am Sonntag tritt sie beim Herner EV an. Die Begegnung beginnt um 17 Uhr – wie ab sofort alle Spiele der Oberliga, das hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) so festgelegt.

Die Begegnung gegen Halle ist für die Scorpions die 24. Partie der Spielzeit. Damit haben sie die Hälfte der regulären Saison absolviert – und schon jetzt lässt sich festhalten, dass ihnen bis zum Beginn der Play-offs der erste Platz kaum zu nehmen ist.