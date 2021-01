Richtige Reaktion: Scorpions beantworten Heimniederlage mit 5:3 in Herne

Die Hannover Scorpions haben ihr Spiel in der Oberliga Nord beim Herner EV mit 5:3 (3:2, 0:1, 2:0) gewonnen und dabei zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Sie zeigten eine gute Reaktion auf das Ende ihrer 18-Spiele-Siegesserie nach der 5:7-Heimniederlage gegen die Saale Bulls Halle. Außerdem revanchierten sie sich für die im November erlittene 4:6-Pleite gegen Herne, die vor dem Wochenende einzige Saisonniederlage.

Die Wedemärker mussten in Herne auf Robin Thomson und Brett Jaeger verzichten, beide waren am Freitag gegen Halle verletzt ausgeschieden. Für Jaeger stand Ansgar Preuß zwischen den Pfosten. Tomi Wilenius (3.) brachte die Gäste in Front. Michél Ackers (7.) glich in Unterzahl aus.