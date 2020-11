"Können nicht bei 100 Prozent sein": Scorpions wollen sich in die Saison reinarbeiten

Dennoch gab es viel Gelächter bei Spielern und Verantwortlichen. „Natürlich wollten wir auch Scorpi eine Maske besorgen. In der Übergröße war das aber schwer“, flachst Niklas Bröckel, Assistent der Scorpions-Geschäftsführung, Trotz Corona-Krise – die Stimmung bei den Mellendorfern ist gut mit Blick auf die nun endlich beginnende Saison.

Das offizielle Mannschaftsfoto ist der Klassiker vor Beginn jeder Saison. In diesem Jahr haben die Hannover Scorpions zwei Bilder gemacht – einmal mit und einmal ohne Maske. Das Team fragte sich: Warum braucht eigentlich Scorpi keine Maske? Das Maskottchen des Oberligisten muss natürlich keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Sechs Wochen später als ursprünglich geplant startet die Oberliga ihren Spielbetrieb – mindestens bis Ende November jedoch ohne Zuschauer. „Wir sind gut beraten, diese Entscheidungen jetzt so hinzunehmen. Denn immerhin bekommen wir Unterstützung aus der Politik“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher und betont, „dass es aus wirtschaftlichen Gründen lange Zeit nicht klar war, ob wir überhaupt spielen können“.

Hoffnung auf Zuschauer im Dezember

Wie andere Oberligisten haben auch die Scorpions ein Hygienekonzept für ihr Stadion aufgelegt und es vom Gesundheitsamt genehmigt bekommen. Dazu gehört, die Stehbereiche in Sitzplätze umzurüsten und Abstände zwischen den vorhandenen Sitzschalen zu schaffen. In Corona-Zeiten ist die Hus-de-Groot-Eisarena, in die sonst 3600 Zuschauer passen, auf 500 Besucher ausgelegt – ausschließlich mit Sitzplätzen.

Es besteht die Hoffnung, dass ab Dezember wieder Zuschauer rein dürfen. „Derzeit verkaufen wir trotzdem keine Tickets, auch keine Dauerkarten“, sagt Haselbacher. Die Fans können alle Spiele bei sprade.tv, einem kostenpflichtigen Live­stream, verfolgen. „Wir haben in die Technik investiert und zusätzliche Kameras installiert“, sagt Haselbacher.

Schon Spiel zwei ist ein Derby

In sportlicher Hinsicht geht es für die Scorpions gleich zur Sache. Am Freitag (20 Uhr) geht’s bei den Crocodiles Hamburg los, immerhin Dritter der Vorsaison, Sonntag (18.30 Uhr) kommen die Indians zum Derby nach Mellendorf. „Wir hatten nur zwei Vorbereitungsspiele, können nicht bei 100 Prozent sein. Daher müssen wir uns in die Saison reinarbeiten und uns dort die Wettkampfhärte holen“, sagt Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski. Er findet es aber „schade, dass das Derby ohne Zuschauer stattfindet. Davon leben solche Spiele.“

In den vergangenen Tagen hat sich der Kader der Scorpions noch vergrößert. Dennis Arnold hat einen Vertrag für ein weiteres Jahr unterschrieben, extern kamen noch Victor Knaub (Saale Bulls Halle) und Fedor Kolupaylo hinzu. Der Deutsch-Russe war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Fishtown Pinguins Bremerhaven (DEL) und die Eispiraten Crimmitschau (DEL 2) am Puck.

Außerdem wäre es möglich, dass Robin Marek und Noah Janisch neue Verträge erhalten. Es bietet sich also fast an, in Kürze noch einmal ein Mannschaftsfoto zu machen. Erneut in doppelter Ausführung.