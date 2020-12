Im Stile eines Tabellenführers: Scorpions feiern in Hamm den 14. Saisonsieg

In der Oberliga Nord haben die Hannover Scorpions ihre Erfolgsserie ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann bei den Hammer Eisbären mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Es war für die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski der 14. Sieg im 15. Saisonspiel. Dabei gelang den Gästen ein perfekter Auftakt: Nach sechs Minuten sorgte Roman Pfennings für das 0:1.

Stolikowski stellte diesmal Ansgar Preuss zwischen die Pfosten. Der Torhüter, hinter Stammkeeper Brett Jaeger der Ersatzmann, stand in dieser Saison bislang nur in einer Partie auf dem Eis. In der 32. Minute war Preuss erstmals geschlagen, als Kevin Thau zum 1:1 ausglich. Doch die Scorpions reagierten im Stile eines Tabellenführers – und schlugen nur acht Sekunden später durch Julian Airich zurück. Tomi Wilenius (36.) erhöhte noch vor der erneuten Drittelpause.