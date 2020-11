Auftakterfolg und Derbysieg: Können die Scorpions auch gegen den Meister jubeln?

Der Start in die neue Saison ist den Hannover Scorpions definitiv geglückt, wenngleich Trainer Tobias Stolikowski sagt: "Mit den fünf Punkten können wir gut leben, sechs Zähler wären aber noch besser gewesen". Am Freitag geht es zu den Rostock Piranhas, ehe am Sonntag mit den Tilburg Trappers der Meister vorstellig wird.