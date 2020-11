"Viel Luft nach oben": Tabellenführung lässt Scorpions-Coach Tobias Stolikowski kalt

Vier Spiele, vier Siege - keine Frage, der Start in die neue Saison in der Oberliga Nord ist den Hannover Scorpions geglückt. Coach Tobias Stolikowski ist von der Ausbeute nicht überrascht, bricht deswegen jedoch auch nicht in Euphorie aus: "Spielerisch und taktisch ist noch viel Luft nach oben", betont er.