Hannover Scorpions binden Patrick Schmid und Ralf Rinke - und starten Maskenverkauf 

Die Hannover Scorpions haben Patrick Schmid und Ralf Rinke weiter an sich gebunden. Die Stürmer unterschrieben beim Eishockey-Oberligisten Verträge für jeweils eine weitere Saison.

Schmid geht damit in sein viertes Jahr bei den Scorpions. In den bisherigen drei Spielzeiten bestritt er inklusive Play-offs insgesamt 159 Partien und erzielte 117 Tore. Rinke kam im vergangenen Sommer vom EHC Königsbrunn aus der vierten Liga nach Mellendorf – der Angreifer hatte aber in den Jahren zuvor schon in den DEL in Hamburg sowie in der DEL 2 in Bremerhaven und Heilbronn gespielt. Mit 25 Punkten aus 38 Spielen bei den Scorpions empfiehl er sich nun für einen neuen Kontrakt.