Hannover Scorpions: Patrick Schmid will zweiten Sieg gegen die alten Kollegen

Am Sonntagabend hatte aber Schmid allen Grund zur Freude, als er mit den Scorpions 5:4 bei den Blue Devils gewann und damit den Ausgleich in der Serie schaffte. „Da habe ich einfach doofe Nachrichten zurückgeschrieben“, sagt der 30-Jährige und lacht. Am Dienstag geht es wieder auf dem Eis weiter: Die Scorpions empfangen die Devils um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena zum dritten Spiel der Serie.

In der Saison 2016/2017 spielte der gebürtige Nürnberger für die Weidener. Zu seinen Mannschaftskollegen zählten damals jene Devils-Stürmer Siller und Walkowsky. Im Achtelfinal-Duell gab und gibt es jetzt nicht nur ein Wiedersehen mit ihnen. „Auch wenn ich nur ein Jahr dort gespielt habe – man kennt noch viele Leute. Es war am Sonntag schön, die Personen drumherum vom Eismeister bis zum Betreuer wiederzusehen“, sagt Schmid, der vorgestern zum ersten Mal wieder in der Hans-Schröpf-Arena in der Oberpfalz auf dem Eis stand – nicht nur wegen des Auswärtssiegs ein Abend, der ihm gut gefallen hat. „Die Atmosphäre in der Halle war genial. So laut hatte ich es gar nicht von damals in Erinnerung.“

„Es wäre wichtig für uns, dass wir dieses Spiel gewinnen und in der Serie mit 2:1 in Führung gehen."

Zu viele Gedanken will er aber gar nicht an seine Weidener Zeit verschwenden. „Ich fühle mich bei den Scorpions sehr wohl, wir haben hier eine tolle Mannschaft.“ Der Wohlfühlfaktor ist auch in Zahlen zu messen: Für die Devils gelangen ihm in 45 Pflichtspielen exakt 50 Scorerpunkte. In der vergangenen Saison verbuchte er für die Wedemärker in 58 Partien satte 102 Punkte. Aktuell steht er bei 94 Punkten aus 50 Spielen. Inklusive dabei: Sein Tor am Sonntag in Weiden zum 2:2-Ausgleich, als er die Scheibe nach starker Vorarbeit von Björn Bombis aus fast aussichtsloser Situation noch mit ausgestrecktem Arm irgendwie im Tor unterbrachte. „Da war auch etwas Glück dabei“, schildert Patrick Schmid. Dennoch: Dieser Treffer war der Wendepunkt am Sonntag, möglicherweise sogar in der Serie. „Noch tun wir uns schwer. Die Devils spielen ein schnörkelloses Eishockey. Aber wir haben eine Mannschaft, in der viele Spieler viel Play-off-Erfahrung mitbringen.“

Um die Bedeutung der Partie am Dienstagabend muss man kein großes Geheimnis machen, meint Schmid. „Es wäre wichtig für uns, dass wir dieses Spiel gewinnen und in der Serie mit 2:1 in Führung gehen. Sonst hätte wir den Druck, am Freitag in Weiden unbedingt gewinnen zu müssen.“ Dann lieber Spiel drei gewinnen – und „doofe Nachrichten“ an Siller und Waldowsky schicken, während diese im Bus auf der Rückfahrt nach Weiden sitzen.