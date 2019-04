Nach dem Aus: Woran lag's und wie geht's bei den Hannover Scorpions jetzt weiter?

Als der Bus der Hannover Scorpions am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr den Parkplatz am Eisstadion erreichte, hatte in der Wedemark der Berufsverkehr schon längst begonnen. Für die Spieler des Oberligisten endete hier jedoch eine Dienstfahrt – nach der Partie beim EV Landshut und zugleich der gesamten Saison. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss unterlag mit 2:5 und verlor damit die Halbfinal-Serie mit 0:3, was gleichbedeutend mit dem Play-off-Aus war. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zum Saisonende der Mellendorfer. Was sind die Gründe für das Scheitern gegen Landshut? Ganz einfach erklärt: Die Scorpions kassierten zu viele Tore. 17 Gegentreffer in drei Partien, damit lässt sich keine Play-off-Serie ausgeglichen gestalten. Auch in den einzelnen Spielen (4:8, 1:4, 2:5) hatten die Mellendorfer deutlich das Nachsehen. „Wir haben gegen eine bessere Mannschaft verloren. Glatt in drei Partien zu scheitern, spricht eine deutliche Sprache. Es war ja kein Aus durch eine schwache Schiedsrichterleistung in Spiel fünf“, sagte Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher. Die Landshuter, einfach schneller und technisch stärker, treffen im Finale auf den Sieger des Duells Tilburg gegen Herne (Serie steht aktuell 1:2).

Welche Details waren ausschlaggebend? Zum Ende der Viertelfinal-Serie gegen Rosenheim zündete das Powerplay der Scorpions, über die gesamte Saison ihre gefährlichste Waffe. Doch die Landshuter um Trainerfuchs Axel Kammerer haben die Scorpions offenbar gut auf Video studiert. Wer in drei Partien gegen das Reiss-Team kein Tor in eigener Unterzahl kassiert, hat seine Hausaufgaben gemacht – und zudem diszipliniert gespielt. Denn in drei Spielen ermöglichten die Landshuter den Scorpions nur neun Überzahlchancen. Hinzu kam, dass Dennis Schütt den Mellendorfern an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Der punktbeste Verteidiger der Nordstaffel, von Haselbacher mit dem Spitznamen „Regisseur“ versehen, ist im Powerplay unverzichtbar. „Seine Verletzung hat uns sehr wehgetan. Und wenn ein Regisseur fehlt, dann spielt das Ensemble auch mal fehlerhaft“, sagt der Sportchef.

Wie ist denn die gesamte Saison der Scorpions zu bewerten? Die Serien gegen Weiden (3:1 im Achtelfinale) und gegen Rosenheim (3:2 im Viertelfinale) sorgten für spektakuläre Spiele, teilweise mit Entscheidungen erst in der Verlängerung. Wie im Vorjahr, damals gegen Tilburg, scheiterte man im Halbfinale, bestätigte aber somit das Resultat von 2018. „Wir waren von 25 Mannschaften unter den besten vier Teams. Die Entwicklung ist positiv. Wir haben die reguläre Saison mit 102 Punkten auf Platz abgeschlossen – und das hinter Tilburg, mehr war nicht drin“, sagte Haselbacher. Weiterer Grund für sein zufriedenes Fazit: „Und ein paar Derbys haben wir ja auch gewonnen.“ Von vier Vergleichen gegen die Hannover Indians konnten die Wedemärker drei gewinnen. Wie geht es weiter? „Wir werden aus diesen Play-offs lernen und nächste Saison wieder angreifen“, sagt Haselbacher. In der Hus-de-Groot-Arena wird das Eis nun abgetaut. Die Spieler trainieren nicht mehr, trafen sich am Mittwoch zu einem Mannschaftsabend. Der Abschluss mit den Fans erfolgt am Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Gelände am Stadion – mit Bier, Bratwurst und Trikotversteigerung. „Und bestimmt gibt es auch Vertragsverlängerungen vom ein oder anderen Spieler zu verkünden“, sagt Haselbacher.

