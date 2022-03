An Leistung angeknüpft: Scorpions gewinnen nun auch daheim gegen Riessersee

Die Hannover Scorpions haben ihr zweites Heimspiel der Play-offs gegen den SC Riessersee glatt mit 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) gewonnen und sind damit in dieser Achtelfinalserie mit 2:1 in Front gegangen. Gleich im ersten Drittel knüpften die Scorpions, die dem SCR zu Beginn nur fünf gute Minuten gestatteten, an ihr starkes Spiel vom Sonntag und dem 3:1-Auswärtssieg an.

Anzeige

Die Mellendorfer dominierten die Partie und gingen durch Michael Hammond mit 2:0 in Führung (6., 7.). Im Mitteldrittel konnten die Garmischer die Begegnung ein wenig ausgeglichener gestalten. Beide Teams verteidigten konsequent, wobei die höhere Qualität der Torchancen bei den Scorpions lag.