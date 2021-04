6:1! Hannover Scorpions halten dem Druck stand und stehen im Nordfinale gegen Herne

Scorpions halten dicht

Und das nötige Scheibenglück blieb den Mellendorfern treu: Ein harmloser Schuss von Andre Gerartz rutschte Scorpions-Keeper Ansgar Preuß unter den Armen durch (23.). Die Scheibe blieb am Pfosten liegen. Das nötige Fortune verdienten sich seine Vorderleute aber mittlerweile. Sie standen defensiv nun immer sicherer. Und wenn gefährliche Schüsse aufs Tor kamen, dann warfen sich die Spieler dazwischen. Oder Preuß reagierte stark wie bei der Chance von Adam Domogalla (30.).

Es folgte die stärkste Phase der Scorpions in diesen Play-offs: Victor Knaub fälschte vor Kristian geschickt einen Schuss von Andrej Strakhov zum 3:1 ins Tor ab (33.). Im Anschluss das Momentum, dass das Spiel endgültig in Richtung der Scorpions lenkte: Bei eigener Überzahl wollte Preuß die Scheibe schnell nach vorn spielen, sein Pass geriet aber zum Rohrkrepierer. Harrison Reed und unmittelbar danach Domogalla scheiterten frei vor ihm, wobei Domogalla die Querlatte traf. Im Gegenzug erhöhte Kabitzky auf 4:1 (37.). Tomi Wilenius (40.) verwertete ein weiteres Powerplay zum 5:1 - beide Tore in kurz Ecke per Direktabnahme.

Kabitzky schnürt Hattrick

Im Schlussdrittel behielt die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski die Kontrolle über die Partie. Und im Powerplay lief es sowieso wie am Schnürchen: Kabitzky erhöhte auf 6:1 (52.) und vollendete damit seinen Hattrick. In den finalen Minuten ließ Stolikowskis Team, auch in doppelter Unterzahl, keinen Treffer mehr zu und verdiente sich die nächste Runde.

Tore: 1:0 (2:36) Pietsch (Pfennings, Schmid, 1:1 (16:49) Zuravlev (Martens, Lascheit), 2:1 (19:57) Kabitzky (Heinrich), 3:1 (32:33) Knaub (Strakhov, Koziol), 4:1 (36:30) Kabitzky (Airich, Reiss bei 5-4), 5:1 (39:08) Wilenius (Kabitzky, Schmid bei 5-4), 6:1 (51:39) Kabitzky (Reiss, Airch bei 5-4) – Strafminuten: Scorpions 4, Crocodiles 10