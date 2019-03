Auch Siege können eine haarige Angelegenheit sein: Scorpions sammeln Linien

Nach einer einwöchigen Pause geht es für die Hannover Scorpions in den Play-offs der Eishockey-Oberliga weiter. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss trifft daheim auf die Starbulls Rosenheim. Das Eröffnungsbully erfolgt am Freitag um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena. Wiederholung erwünscht Es ist die erste Partie dieser Viertelfinalserie, die es schon im Vorjahr gab und vor den Wedemärkern zu eigenen Gunsten entschieden wurde. Am Sonntag (17 Uhr) erfolgt in Bayern das zweite Duell, am Dienstag geht es mit Spiel drei in Mellendorf weiter (20 Uhr). Wie schon im Achtelfinale sieht der Modus vor, dass man drei Begegnungen gewinnen muss, um eine Runde weiterzukommen. Bis auf Dennis Schütt (Saisonaus nach Schulter-Operation) haben die Scorpions alle Spieler an Bord.

Die Play-offs sind traditionell auch immer die Zeit, in der Rituale und Aberglauben gelebt werden. Es muss aber nicht immer der klassische Play-off-Bart sein, den die Spieler erst dann entfernen, wenn die eigene Mannschaft ausgeschieden ist – nach Möglichkeit sollten die Bärte also lang und ausgiebig sprießen, dann waren die Play-offs in der Regel erfolgreich. Ein Trio sammelt Linien Bei den Scorpions gibt es in diesem Jahr stattdessen eine andere haarige Angelegenheit. Stürmer Marius Garten ist in der Kabine der Frisör, nach jedem Sieg greift er zum Rasierapparat und schneidet seinen Mitspielern Robin Marek, Björn Bombis und Robin Thomson eine Linie ins Haar. Eine Linie also für jedes gewonnene Spiel.

Die Freundinnen und Frauen der Spieler tragen für die Play-offs Jeansjacken mit den Nummern ihrer Partner. © Stephan Hartung

Am vergangenen Freitag, als mit dem 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den Blue Devils Weiden der für den Viertelfinaleinzug dritte Sieg eingefahren war, waltete der Hairstylist seines Amtes. Garten rasierte dem Trio die jeweils dritte Linie in das Seitenhaar. „Unser Ziel ist natürlich, dass uns Marius am Ende jeweils zwölf Linien rasiert“, sagt Thomson und lacht. Zwölf Siege wären notwendig, um alle Play-off-Runden inklusive der Finalserie zu gewinnen und Oberliga-Meister zu sein. Starker Zusammenhalt Auch die Freundinnen und Frauen der Spieler haben sich eine Aktion überlegt, um Zusammenhalt zu demonstrieren. Sie alle tragen Jeansjacken mit den Rückennummern ihrer Freunde und Ehemänner. Dazu gibt es ein kleines Scorpions-Logo sowie das Konterfei des Maskottchens „Scorpi“ – alles auf die Jacken gebügelt. Sogar die Kinder der Spieler, soweit vorhanden, tragen Jeansjacken mit Rückennummern im Miniformat.

Viertelfinal-Playoffs: Hannover Scorpions - Starbulls Rosenheim (Spiel 4): Rosenheims Fabian Zick scheitert an Scorpions-Keeper Björn Linda. ©

„Wir haben das im Vorjahr mal bei einer anderen Mannschaft gesehen und uns überlegt, dass wir eine solche Aktion auch mal machen können“, berichtet Sabrina Koziol, die die Nummer 33 auf der Jacke trägt, die auch ihr Ehemann Christoph auf seinem Trikot hat. Stellt sich nur die Frage: Ist es mit der Jacke nicht etwas kalt im Eisstadion? Sabrina Koziol lacht. „Noch ja. Aber wir hoffen doch auf eine lange Saison bis weit in den April hinein. Dann wird es etwas angenehmer.“

