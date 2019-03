Deutlich verloren: Hannover Scorpions unterliegen in Rosenheim mit 2:6

In den Play-offs der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Scorpions bei den Starbulls Rosenheim überraschend deutlich mit 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) verloren. Damit steht es in der Viertelfinal-Serie ausgeglichen 1:1. Weiter geht es am Dienstag (20 Uhr) mit dem dritten Spiel dieses Duells in Mellendorf, wo die Scorpions am Freitagabend das erste Spiel der Serie mit 3:2 nach Verlängerung für sich entschieden hatten.

Auftakt nach Maß

Den Scorpions gelang vor 3013 Zuschauern ein Start nach Maß. 47 Sekunden waren absolviert, da lagen sie schon in Führung. Matt Wilkens traf zum 1:0. Der knappe Vorsprung hielt jedoch nur fünf Minuten. Chase Witala (6.) glich für die Starbulls aus. Ärgerlich aus Sicht der Scorpions: Das Tor resultierte aus der ersten Strafzeit der Partie und damit in Überzahl. Chad Niddery musste nach einem Foul auf die Bank.