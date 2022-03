Vorfreude aufs Viertelfinale: Scorpions mit „Rosenheim-Profi“ Reiss gegen Starbulls

Die Hannover Scorpions treffen in ihrem Play-off-Viertelfinale auf einen bekannten Gegner: Mal wieder kreuzen sie mit den Starbulls Rosenheim die Schläger, wie schon 2018 und 2019. In den damaligen Serien handelte es sich ebenfalls um das Viertelfinale. Das gute Omen für die Scorpions ist, dass sie jeweils die Oberhand behielten und ins Halbfinale einzogen. Trainer der Mellendorfer damals wie heute: Dieter Reiss.

„Diez ist ein absoluter Rosenheim-Profi und weiß, wie man die Starbulls schlägt“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher und lacht. Jedoch wolle man sich nicht mit der Vergangenheit aufhalten. „Es ist jetzt eine neue Serie und beide Mannschaften haben sich seitdem verändert. Wir konzentrieren uns auf das erste Spiel und wollen das gewinnen.“ Am Freitag (20 Uhr) beginnt die Serie in Mellendorf, am Sonntag (17 Uhr) treten die Scorpions in Rosenheim an.