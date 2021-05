Scorpions nehmen Selber Provokationen gelassen: "Wenn die diese Art wollen..."

Dieses Gefühl kannten sie bereits – und doch war etwas anders als zuletzt. Die Hannover Scorpions landeten auch im siebten Heimspiel der Play-offs einen Sieg und versammelten sich zur Jubeltraube auf dem Eis. Doch erstmals seit langer Zeit konnten sie die finalen Minuten der Partie entspannt verleben. Zu deutlich war der 5:1-Zwischen- und spätere Endstand gegen die Selber Wölfe. Durch diesen Erfolg gehen die Scorpions in der Finalserie der Oberliga mit 2:1 in Front und stehen kurz vor dem Aufstieg in die DEL 2.

In den vergangenen Heimspielen gingen die Wedemärker ebenfalls als Sieger vom Eis, aber immer mit einer gehörigen Portion Drama. Drei der vorherigen fünf Partien in Mellendorf gewannen sie entweder in der Verlängerung oder lieferten sich ein Spektakel wie beim 9:6 gegen Herne, als sie erst 100 Sekunden vor Schluss mit 7:6 in Führung gingen. In allen Fällen flippten sie auf dem Eis natürlich völlig aus.