0:4 bei den Bulls: Scorpions finden kein Mittel gegen Halles Urbisch - Indians wegen Corona spielfrei

Finn Walkowiak (6.) und Dennis Gulda (18.) sorgten für eine 2:0-Führung des Tabellenführers nach dem ersten Drittel. Ex-Scorpion Roman Pfennings (23.) erhöhte auf 3:0, ehe Lukas Valasek (36.) das 4:0 folgen ließ. Dass die Mellendorfer in der Offensive nicht untätig waren und auch ihre Möglichkeiten besaßen, verdeutlicht die Statistik der Torschüsse nach der gesamten Partie mit 36:21 aus Scorpions-Sicht. Jakub Urbisch im Tor der Saale Bulls war aber unüberwindbar.

Die Hannover Indians, am Freitag noch 5:4-Sieger bei den Eisbären in Hamm, waren am Sonntag nicht im Einsatz. Bislang kamen die Indians gut und gesund durch die aktuelle Corona-Welle, hatten dennoch mit Spielausfällen zu kämpfen – weil bei den jeweiligen Gegnern, vorwiegend bei den Icefighters Leipzig, Infektionen aufgetreten waren und daher die Partien ausfielen. Vorrangig handelte sich dabei um Heimspiele des ECH. Nun waren die Indians selbst betroffen, nach positiven Tests wurde das Heimspiel gegen die Moskitos Essen abgesagt.