"Er punktet ohne Ende": Robert Peleikis bei den Scorpions plötzlich ein Topscorer

Die Hannover Scorpions hätten am Dienstagabend ein Heimspiel gegen die Ice Fighters Leipzig gehabt. Die Partie wurde jedoch wegen der Witterung abgesagt – und um genau 24 Stunden verschoben. Daher treten die Sachsen nun am Mittwoch um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Arena in Mellendorf an. Für die Leipziger ist es, ähnlich wie für die Indians in Halle, ein Doppelpack-Auftritt in der Fremde. Denn am Freitag sind sie erneut in Mellendorf zu Gast.

Bei den Scorpions lichtet sich so langsam das Verletztenlazarett. Lediglich Christoph Kabitzky und Andrej Strakhov fehlen noch. Wer in den vergangenen Wochen in die Bresche sprang, ist Robert Peleikis. Eigentlich als harter Abwehrspieler bekannt, der sich Provokationen nicht gefallen lässt und keinem Faustkampf aus dem Wege geht, ist Peleikis zum drittbesten Scorer der Liga aufgestiegen.