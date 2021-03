Erneut mit Preuß? Wieder mit Jaeger? So oder so: Scorpions müssen es besser machen

Im Gegensatz zu den Indians, deren Heimspiel gegen die in Quarantäne geschickten Saale Bulls Halle kurzfristig abgesagt werden musste, sind die Hannover Scorpions unter der Woche in der Oberliga Nord im Einsatz, ihr Spiel bei den Icefighters Leipzig beginnt um am Mittwoch 19.30 Uhr.

Nach dem Ende ihrer Corona-Pause hatte die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski mit 6:4 in Leipzig gewonnen, es folgten drei Siege aus fünf Spielen.