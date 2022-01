Drei Tore in fünf Minuten: Scorpions feiern wichtigen Sieg bei den Tilburg Trappers

Die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga mit 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) bei den Tilburg Trappers gewonnen. Weil die Saale Bulls Halle an der Tabellenspitze doch recht stabil wirken und sich keine Blöße geben, war für die Scorpions der Sieg in Tilburg wichtig in einem direkten Duell im Kampf um den zweiten Platz der Staffel Nord.

Nach einem torlosen Anfangsdrittel schlugen die Mellendorfer im zweiten Abschnitt innerhalb von fünf Minuten gnadenlos zu. Robin Just (27.) brachte die Gäste im Powerplay in Führung. Nur 82 Sekunden später erhöhte Tyler Gron. Luis Schinko von den Grizzlys Wolfsburg, einer von vier Förderlizenzspielern im Scorpions-Kader, sorgte sogar für das 3:0 aus Sicht der Wedemärker (32.).