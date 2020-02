Paukenschlag vor dem Derby: Coach Dieter Reiss wirft bei den Scorpions hin!

Wuselig ist es vor einem Derby immer, das liegt in der Natur der Sache. Doch so unruhig, wie es bei den Hannover Scorpions vor dem vierten Duell in dieser Saison mit den Indians am Sonntag (18 Uhr, im Liveticker beim SPORTBUZZER) ist, ist das sicherlich nicht im Interesse der Gastgeber. Die Wedemärker könnten mit einem Sieg Historisches schaffen - nämlich alle Derbys für sich zu entscheiden. Die bisherigen Spiele endeten aus ihrer Sicht 4:2, 3:2 und 8:6.

Das ist nun jedoch in den Hintergrund getreten. Denn Trainer Dieter Reiss hat sich nach dem 2:3 in Duisburg, der dritten Niederlage in Folge, dafür entschieden, die sportliche Verantwortung abzugeben.