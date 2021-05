Wichtige Personalien: Jaeger und Reiss verlängern bei den Hannover Scorpions

Nach dem Trainer nun die ersten Spieler: In der vergangenen Woche hatten die Hannover Scorpions den Kontrakt mit Coach Tobias Stolikowski verlängert. Nun bindet der Oberligist zwei Spieler weiter an sich. Verteidiger Andy Reiss und Torhüter Brett Jaeger bleiben auch in der nächsten Saison im Kader von Stolikowski.

Damit geht Reiss, der auch 2010 bei den Scorpions unter Vertrag war und die deutsche Meisterschaft gewann, in seine dritte Spielzeit in Serie bei den Scorpions. Für den Abwehrspieler ist die Verlängerung ein passendes Geschenk: Reiss wurde am Montag 35 Jahre alt. Jaeger kam im vergangenen Sommer aus der DEL 2 von den Bayreuth Tigers zum Oberligisten.