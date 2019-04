Unter Zugzwang: Scorpions müssen in Rosenheim mehr abschließen - und treffen!

„Wir müssen mehr den Abschluss suchen, öfter aufs Tor schießen. Nur dann kann irgendwas passieren, und die Scheibe geht abgefälscht rein oder liegt frei zum Rebound“, sagt Trainer Dieter Reiss. Die Rosenheimer machten das besser. „Daher waren sie einfach effektiver.“

Erst Training, dann Busreise

Am Donnerstag absolvierten die Scorpions noch eine Trainingseinheit in Mellendorf. Danach ging es per Bus ins rund 740 Kilometer entfernte Rosenheim - wie schon für Spiel zwei reisen die Scorpions einen Tag früher an und übernachten in der Stadt. Heute steht in Rosenheim noch vormittags ein Training an. Und sollte noch zusätzliche Motivation nötig sein: In einem möglichen Halbfinale würde man definitiv Tilburg aus dem Weg gehen. Der nächste Gegner wäre Landshut oder Halle.