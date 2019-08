Hannover Spartans unterliegen bei Daley-Comeback Spitzenreiter Elmshorn deutlich

„Wir haben uns dennoch tapfer geschlagen. Gegen die Pirates kann man auch hoch verlieren. Immerhin sind die mit allen ihren Amerikanern angetreten und haben keine B-Mannschaft geschickt“, sagte Abteilungsleiterin Inna Lempert.

Nach der Führung der Gäste durften die Spartans nur einmal jubeln. Nur wenig später legte Kevin Schmidt den Ball zum Touchdown in die Elmshorner Endzone, Manuel Birg holte den Zusatzpunkt. Da stand es wieder 7:7. Doch das ließ der Favorit aus Schleswig-Holstein nicht lange auf sich sitzen. Die nächsten drei Touchdowns gingen allesamt auf das Elmshorner Konto. Beim Gang in die Kabine stand es zur Halbzeit 7:27.

Doch es kam noch schlimmer. Nicht nur vom Ergebnis her. „Unsere Verletztenliste ist schon wieder länger geworden“, klagte Lempert. Diesmal erwischte es Jan-Frerk Mandel. „Das Innenband am Knie ist durch. Was das Kreuzband abgekriegt hat, wissen wir erst nach dem MRT in der kommenden Woche. Aber die Saison ist für ihn vorbei“, sagte Lempert.