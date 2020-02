Steffen Siepmann macht sich per App für die WM fit: "Zu viel Training wirft mich zurück"

Steffen Siepmann (33) hat es geschafft. Der Hannoveraner sicherte sich Mitte Januar beim Qualifikationsturnier in Hildesheim am letzten Turniertag die Tourkarte für die PDC (Professional Darts Corporation), die ihn bis zur WM führen kann. Heute startet er in sein Abenteuer, das ihn zuerst ins englische Barnsley führt. Wir haben ihn vorher noch im „Break Point“ getroffen, der Darts- und Billardkneipe am Lister Kirchweg.