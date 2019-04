Es ist alles bereitet: Hannover steht in den Startlöchern für den Rekord-Marathon

Wer ist Marathonfavorit bei den Männern? Mit der schnellsten Zeit ist der Äthiopier Abdela Gemeda (2:08,32 Stunden) gemeldet, das ist exakt der Hannover-Rekord. Landsmann und Vorjahressieger Seboka Erre macht aber eine Kampfansage: Wenn das Wetter mitspielt, will er diesmal unter 2:08 Stunden laufen. Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius (2:08,33) hat nach überstandener Erkältung ebenfalls gute Chancen. Er will es lieber etwas bedächtig angehen „und am Ende dann die Konkurrenten einsammeln“.

Jörg Kettern (links) zu 1: Für mich stand fest, dass es einen Motivationsschub geben muss. Sich mit Gleichgesinnten auszutauschen war ein weiterer Aspekt. zu 2: Die Gruppe hat mich sehr motiviert, der gut strukturierte Trainingsplan machte es einem leicht. zu 3: Es locker angehen und sehen, wie die ersten Kilometer laufen. Die Durchgangszeiten stehen schon vor dem inneren Auge. Die Strecke wird im Kopf gedrittelt. Kurz nach der Halbmarathondistanz ist es nicht mehr weit bis zur 28-Kilometer-Marke, dann sind zwei Drittel geschafft. Danach sich in kleinen Schritten bis ins Ziel beißen, sich von den Zuschauern tragen lassen und den Lauf genießen. zu 4: Ein kühles alkoholfreies Weißbier ist das Größte nach dem Marathonlauf. Die Familie, die auf mich warten wird, die Medaille, die zur Sammlung hinzugefügt wird, und die Startnummer, die an der Wand aufgehängt wird, das ist die Belohnung für mich. ©

Am Sonntag ist es endlich soweit, für die Teilnehmer des SPORT BUZZER Lauftreffs kommt beim Hannover-Marathon die große Stunde. Wie sind sie gerüstet? Was machen sie anschließend?

Anja Scherl ist eine Kandidatin für das Podest

Erstmals eine Zielspur für Staffeln

Was kostet die Verpflichtung eines Topathleten? Bis zu 100 000 Euro kann ein Star für einen einzigen Marathon verlangen. In Hannover sind solche Überläufer nicht zu finden. Athletenmanager Christoph Kopp hat, um Hannover das Silver-Label zu sichern, für die einzelnen Starter zwischen 5000 und etwa 10 000 Euro ausgegeben. Die Preise sind in den vergangnen Jahre enorm gestiegen. Ein vor vier Wochen von Kopp kontaktierter Afrikaner sagte schnell ab, 3000 Euro reichten ihm nicht. „Er startet jetzt für 8000 Euro in Madrid“, so Kopp.

Was ist neu an und neben der Strecke? Es wird erstmals eine eigene Zielspur für die Staffeln (gemeldet sind 912) geben. Dadurch können die Teilnehmer ihre Ankunft ze­le­brieren, ohne die Marathonläufer zu behindern. Die Üstra-Haltestellen sollen besser zugänglich sein, Busse und Bahnen öfter fahren.