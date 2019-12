Anna-Lena Grönefeld beendet ihre internationale Tenniskarriere

Sie konnte große Erfolge in ihrer Tennis-Karriere feiern und ist derzeit Deutschlands beste Doppelspielerin: Anna-Lena Grönefeld, die seit acht Jahren in Hannover lebt und dem Zweitliga-Kader des DTV Hannover angehört. Ein altes Sprichwort sagt: "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist." Das dachte sich Grönefeld wohl auch, denn am Donnerstag gab die 34-Jährige ihr internationales Karriereende bekannt.