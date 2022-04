Hannover-Trainer Dabrowski über mögliche Verpflichtung von Fürth-Coach Leitl: "Habe keine Informationen"

Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hatte am Vormittag kurz vor dem Beginn der Pressekonferenz bei Sport1 übereinstimmende Medienberichte bestätigt , nach denen der Zweitligist den 44 Jahre alten Leitl nach dieser Saison von Bundesliga -Absteiger SpVgg Greuther Fürth verpflichten will. "Noch haben wir ihn nicht, wir wollen ihn gerne haben", sagte Kind. "Wir sind hoffnungsfroh, dass wir das hinkriegen, aber noch gibt es keine endgültige Entscheidung. Wir hoffen, dass bis zum Wochenende alles geklärt ist."

"Es gibt keinen Grund für mich, enttäuscht zu sein, weil es keine Informationen und keine Entscheidung gibt", beteuerte der frühere 96-Spieler und -Nachwuchscoach, der den Cheftrainerposten erst im Dezember als Nachfolger von Jan Zimmermann übernommen hatte. "Mein Fokus gilt der Mannschaft. Wir sind in einer Situation, in der wir Punkte brauchen. Wir haben die Verpflichtung, uns so auf das Spiel am Freitag vorzubereiten, dass wir Punkte holen und eine Reaktion auf das letzte Spiel zeigen." Nach der 0:3-Niederlage in Paderborn haben die Niedersachsen drei Spieltage vor dem Saisonende nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.