Pechvogel Haupt startet beim Ironman in Schweden - Altwarmbüchen-Triathlon begehrt

Das Leben als Triathlet ist hart. Christian Haupt kann mal wieder ein aktuelles Lied davon singen – vor seinem Start beim Ironman in schwedischen Kalmar am Samstag. Unfall nach auskurierter Erkältung Vor vier Wochen musste er den Start beim Ironman in Hamburg wegen einer Erkältung absagen. Seine Reaktion: schnelle Regeneration und volle Konzentration für einen sportlichen Angriff in Kalmar. Noch am Hamburg-Wochenende schwang er sich in den Sattel und trainierte am Nienstedter Pass. Die Erkältung war weg, Haupt fühlte sich gut. Fokussiert, den Kopf tief fuhr er den Pass hoch. Haupt übersah so eine Baustellenabgrenzung – und stürzte. „Echt peinlich, dass das beim Hochfahren passiert ist“, gesteht Haupt. Schadensbilanz: ein gebrochenes Vorderrad und eine stark geprellte linke Schulter. 96-Athlet Haupt hatte Glück im Unglück – in der Schulter ist nichts gebrochen oder gerissen.

Trotz Widrigkeiten: "Ich hab Bock!" Schwimmtraining funktionierte in den Folgetagen erst gar nicht, dann nur eingeschränkt. Als ob das alles nicht genug Pech gewesen wäre, steckte er sich wohl erneut bei seiner kleinen Tochter an und erkältete sich. Haupt trainierte zwar wieder normal ohne Einschränkung, „aber auch ohne Power“. Alles andere als gute Voraussetzungen für den Ironman an der schwedischen Ostsee. „Egal“, sagt Haupt. „Ich habe Bock! Das ist das Wichtigste.“ Haupt will in die Top Ten Profi Haupt fuhr mit zwei Kumpels aus Hannover nach Schweden, Ankunft Mittwochmittag. Genügend Zeit, sich einzugewöhnen. „Echt schnuckelig hier“, schwärmt der 39-Jährige vom 36 000-Einwohner-Städtchen. Das Rennen wirbt mit Platz eins in der Zufriedenheitsliste der weltweiten Triathlon-Gemeinde. Warmwetterliebhaber Haupt kann allerdings nur mit 20 Grad rechnen. Doch Regen wäre viel schlimmer. „Da müsste ich mich dann noch mental mit auseinandersetzten“, sagt Haupt. Sein Minimalziel sind die Top 15. „Das muss auf jeden Fall sein, aber wenn es gut läuft, will ich weiter vorne landen. Mit einem Platz in den Top 10 wäre ich megazufrieden.“ Favorit ist der Deutsche Boris Stein (34), der sich nach längerer Pause mit einem Sieg den Startplatz für den Ironman auf Hawaii sichern will.

