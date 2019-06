Hannover-Trio für Moskau: Rugby-Männer greifen nach EM-Medaille und Olympia-Qualifikation

Die Schwarzen Adler im 15er-Rugby sind abgestürzt in die zweithöchste Amateurklasse, nun ruht die Hoffnung auf dem Wolfpack. So wird die deutsche Siebener-Nationalmannschaft genannt. Sie will am Wochenende beim ersten von zwei EM-Turnieren in Moskau die Basis für eine Medaille legen. „Wir können sogar den Titel holen“, sagt Phil Szczesny von Nordmeister Hannover 78. In Russland geht es aber um noch viel mehr, dort werden obendrein die Startplätze für das Olympia-Qualifikationsturnier vergeben. Von Germania List sind Henrik Meyer sowie Niklas Koch für Moskau nominiert.

"Mindestens ins Halbfinale"

Am Sonnabend starten die Deutschen in der Vorrunde gegen Polen, Wales und Portugal. „Da ist keine wirklich leichte Aufgabe darunter. Aber wir wollen schließlich mindestens in Halbfinale, also muss es gehen“, sagt Sportsoldat Szczesny. Die ersten neun Mannschaften sind am 13. und 14. Juli im französischen Colomiers dabei, wenn es um das Olympia­ticket für Tokio 2020 geht. Ein gutes Abschneiden in Moskau würde eine günstige Position auf der Setzliste für Colomiers bedeuten. In Frankreich schafft es nur der Gewinner nach Japan, der Zweite und Dritte hat bei einem weiteren Quali-Turnier noch eine Chance. England, Frankreich und Europameister Irland sind die Favoriten auf die Olympiateilnahme. „Wir zählen aber auch zu den Anwärtern“, betont Szczesny. Immerhin ist das Wolfpack Vizeeuropameister.

Jarrod Saul von 78 ist für Moskau und Colomiers gesperrt, weil er keinen deutschen Pass besitzt. Daher dürfte er bei Olympia nicht dabei sein. Der Australier hätte zwar gern die deutsche Staatsbürgerschaft, mag seinen australischen Pass aber nicht abgeben. Er darf erst beim zweiten und entscheidenden EM-Turnier in Lodz (20./21. Juli) wieder helfen. „Wir hoffen, dass für Jarrod spätestens im nächsten Jahr eine Lösung gefunden wird“, so Szczesny. Von Germania List ist Daniel Kock auf Abruf nominiert