Auf in die Play-offs? Hannover United will sich in Hamburg für das letzte Jahr belohnen

Eigentlich verspricht die Partie von Hannover United bei den BG Baskets Hamburg in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) am Sonntag (15 Uhr) schon genug Dramatik: Es geht um den Einzug in die Playoffs. Hannover steht derzeit mit 20 Punkten auf dem begehrten vierten Tabellenplatz. Hamburg ist mit 12 Punkten Sechster, hat aber drei Spiele Rückstand auf United - und noch sechs Partien vor der Brust. Gewinnt Hannover, könnte Hamburg höchstens punktgleich aufschließen. Verliert Hannover mit weniger als 16 Punkten Differenz, ist zumindest der direkte Vergleich auf Seiten von United.

Gelingt die Überraschung in Keltern? TKH will vorletzten Platz verlassen

Spiel in Hamburg findet statt

Am Freitagabend kam die erlösende Nachricht: alle negativ. Zudem gab das Gesundheitsamt in München Entwarnung: Bei einem weiteren Test der Iguanas trat kein weiterer Fall auf - United muss nicht in Quarantäne. „Wir wünschen dem Spieler eine schnelle Genesung und einen schwachen Verlauf und hoffen, dass sich niemand weiter angesteckt hat“, sagte Teammanager Udo Schulz. „Man sieht an diesem Fall, dass die selbst auferlegte Corona-Kommunikation der Liga funktioniert und die Vereine ihre Eigenverantwortung wahrnehmen.“

Also wird am Sonntag in Hamburg gespielt. Vor ziemlich genau einem Jahr trafen beide Teams ebenfalls in der Hansestadt aufeinander - im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals. Damals zeigte sich Hannover United sehr auf Zack und legt den Grundstein für den Halbfinal-Einzug (82:48), der sich aber nach dem Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie in Wohlgefallen auflöste. Nun soll es also klappen mit dem Playoff-Halbfinale - es wäre eine Premiere für United.

Hamburg schon am Samstag gefordert

„Es würde das kuriose Jahr sehr gut abrunden. Wir haben uns im letzten Jahr weiterentwickelt und das wollen wir belohnen“, sagte United-Kapitän Jan Sadler. Zudem hat Hannover gegen München am vergangenen Wochenende ordentlich Schwung geholt. „Nach der Niederlage gegen Wiesbaden hat das gesamte Team einen enormen Ansporn dazu bekommen. Der Sieg gegen München hat uns gutgetan und wir wollen am Wochenende die Playoffs festmachen“, so Sadler.

Ein weiterer Vorteil Hannover: Das Team kann sich am Sonnabend mit einer kleinen Trainingseinheit entspannt auf das Duell vorbereiten. Hamburg, das in der Hinrunde ausgesetzt hat, muss am Sonnabend schon bei den Thuringia Bulls ran.