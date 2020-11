Gesundheit geht vor: United vorerst ohne Mariska Beijer und Christoph Lübrecht

Rollstuhlbasketball-Bundesligist Hannover United ist am vergangenen Wochenende mit einer 60:71-Niederlage gegen die Baskets 96 Rahden in die neue Saison gestartet. Nicht im Kader standen dabei die niederländische Nationalspielerin Mariska Beijer und Center Christoph Lübrecht – beide Akteure werden United auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Also auch beim Auswärtsspiel am Samstag bei RSV Lahn-Dill (16 Uhr).

Die Gesundheit geht vor. Beijer hat den Verein darum gebeten, zum Schutz ihrer Gesundheit vorläufig in die Niederlande zurückkehren zu dürfen. Für Lübrecht ist das Risiko einer Ansteckung seiner Arbeitskollegen und Mitspieler durch den permanenten Wechsel zwischen den Kontaktgruppen zu groß.