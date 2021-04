Hannover United droht beim Rekordmeister das Play-off-Aus

Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Martin Kluck in die Rittal Arena nach Wetzlar. Der Coach hat das Hinspiel aufgearbeitet und ist guten Mutes: „Durch die Niederlage haben wir noch weniger Druck als zuvor. Wir können noch befreiter spielen und wollen unseren Ansprüchen gerecht werden. Wir haben nichts zu verlieren.“

Siegen oder fliegen: Hannover United steht im Play-off-Halbfinale der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga vor dem Aus. Das Team muss am Samstag (19.30 Uhr) beim RSV Lahn-Dill gewinnen, um eine dritte Partie zu erzwingen (Sonntag, 16 Uhr). United hatte den allerersten Auftritt im Halbfinale verpatzt, verlor das Hinspiel in der United Arena mit 30:66 .

"Wir haben nicht wirklich viel falsch gemacht"

Nach dem ersten Spiel war die Enttäuschung vor allem über die vielen verpassten Chancen groß. Trotz einer ähnlich hohen Wurfintensität (58:62 aus dem Feld) spielte United mit einer Trefferquote von 22 Prozent deutlich unter seinen Möglichkeiten. „Wir haben nicht wirklich viel falsch gemacht. Wir haben nur sehr wenig getroffen. Wir wissen, dass wir das verbessern müssen und auch können“, sagt Kluck.

Rekordmeister RSV Lahn-Dill steht nach drei Jahren ohne Titel in dieser Spielzeit näher als zuletzt vor der Rückkehr an die Spitze der Liga. Als Hauptrundensieger und Topfavorit wird die Mannschaft von Trainerin Janet Zeltinger United das Leben nicht leicht machen. „Wir sind unseren Ansprüchen im Hinspiel hinterhergelaufen und möchten Wetzlar deutlich mehr abverlangen. Wir werden alles reinwerfen“, so Kluck.