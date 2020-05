"Liebeserklärung" an die Stadt: Jan Sadler verlängert bei Hannover United 

Seit 2010 wohnt der United-Kapitän im Lotto-Sportinternat am Maschsee, acht Saisons trägt der 26-Jährige schon das Trikot von Hannover United. Diese Beziehung hält: Jan Sadler, vor der abgelaufenen Spielzeit zum Mannschaftskapitän gewählt, verlängert seinen Vertrag beim Bundesliga-Dritten um vier Jahre – eine ungewöhnlich lange Zeit im Rollstuhlbasketball. Sadler sagt: „Das ist eine Liebeserklärung an die Stadt und an United.“

Sadler ist überzeugt von seinem Weg

Er weiß, dass das kitschig klingt. Aber: „Wir haben in den letzten Jahren hier viel aufgebaut, und daran möchte ich gern weiterhin teilhaben“, sagt der Journalistik-Student. Hannover ist auch ein guter Ort, um internationale Ziele anzugehen, wie die Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio, wegen Corona auf 2021 verschoben: „Für diese Schritte ist United für mich persönlich der beste Weg.“ Und Hannover offenbar die beste Stadt.

„United ist in Hannover angekommen“, sagt Sadler, „die Menschen sprechen über den Klub und Rollstuhlbasketball, wir werden wahrgenommen. Außerdem habe ich mir hier in den zehn Jahren viel aufgebaut – das möchte ich genießen.“ Klar habe er mal darüber nachgedacht, den Verein zu wechseln. Klubs aus Spanien oder Italien waren interessiert, auch andere Bundesligisten: „Aber die wissen inzwischen alle, dass ich hier sehr schwer wegzubekommen bin.“

"Jan hat viele schwierige Jahre mit diesem Verein durchgemacht und sich durch sehr viel harte Arbeit und Selbstdisziplin zu einem gestandenen Bundesliga- und Nationalspieler entwickelt."

Mit viel Arbeit, Durchhaltevermögen und der Bereitschaft, auch mal einen Ab­stieg mehr in Kauf zu nehmen, hat sich der Verein zu einem Bundesliga-Spitzenklub gemacht. „Wir sind ge­sund gewachsen“ nennt Sadler das. Auch der Spieler ist gewachsen. „Jan hat viele schwierige Jahre mit diesem Verein durchgemacht und sich durch sehr viel harte Arbeit und Selbstdisziplin zu einem gestandenen Bundesliga- und Nationalspieler entwickelt“, sagt Coach Martin Kluck über seinen dienstältesten Akteur.

Für Kluck ist Sadler „seit Jahren eines der Gesichter des Teams“ und ein „verdienter Mannschaftskapitän“, der „die Kontinuität von Hannover United wie kein anderer repräsentiert“. So sieht es auch der Vorstand. „Seine Leistungsbereitschaft und Loyalität sind im Hochleistungssport etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, mit dem Kapitän auch in Zukunft Rollstuhlbasketball auf Spitzenniveau zu zeigen“, sagt United-Präsident Joachim Rösler.

In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Hannover United mit zwei Siegesserien – sechs Partien in der Hin-, sieben Partien in der Rückrunde – Rang drei. Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Ende Februar richtete der Klub das DRS-Pokal-Final-Four in der United-Arena (IGS Stöcken) aus. Nach dem Playoff-Viertelfinalhinspiel bei den BG Baskets Hamburg Anfang März wurde auch der Rollstuhlbasketball von der Corona-Pandemie kalt erwischt und die Saison zum Schutz aller Beteiligten abgebrochen.