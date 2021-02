"Interne Differenzen": Hannover United schmeißt Joe Bestwick raus

Am Dienstagnachmittag informierte der Verein seinen Spieler über die Kündigung. „Interne Differenzen lassen eine gemeinsame Beendigung der laufenden Spielzeit aus unserer Sicht leider nicht mehr zu“, sagte Teammanager Udo Schulz. „Wir möchten betonen, dass wir Joe für seine Leistungen in den vergangenen Jahren sehr dankbar sind.“

Play-offs bleiben das Ziel

United-Coach Martin Kluck: „Ich glaube, wir haben uns in den ersten zwei Dritteln der Saison in eine sehr gute Ausgangslage versetzt im Kampf um die Play-offs. Für mich ist das weiterhin das Ziel.“ Beim Auswärtssieg in Frankfurt am vergangenen Sonntag hatte der Trainer bereits auf Bestwick verzichtet.

Er hofft, dass das Team nun noch enger zusammenrückt und die Personalie kompensieren kann. „Ein Spieler wie Joe Bestwick ist in keinem Team der Welt einfach so zu ersetzen“, so Kluck. „Aber es ist eine Entscheidung gefallen, und jetzt sind andere Spieler in der Pflicht. Es wird mit Sicherheit auch Rückschläge geben, da machen wir uns nichts vor.“ Er geht davon aus, dass sein Team in einigen Partien nun in die Außenseiterrolle rücken könnte. Das sei nun „eine tolle Gelegenheit für unsere jungen Spieler zu lernen, Verantwortung zu übernehmen“.

"Von Ärger ist nichts zu spüren"

Bis zum nächsten Ligaspiel am 28. Februar in Wiesbaden hat Kluck noch etwas Zeit, um die Situation um Bestwick mit seiner Truppe zu verarbeiten. Fehlenden Fokus bei seinen Spielern fürchtet er nicht: „Sie sind gefestigt, und alle stehen füreinander ein. Von Ärger ist nichts zu spüren. Jeder weiß, worauf es jetzt ankommt.“