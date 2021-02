Hannover United kriegt die Kurve: Auswärtserfolg in Frankfurt nach Debakel gegen Lahn-Dill

Nach drei Niederlagen in Folge hat Hannover United am Sonntag bei den ING Skywheelers des dritten Sieg des Jahres gefeiert. Das Team von Trainer Martin Kluck gewann in Frankfurt 54:44. United-Kapitän Jan Sadler erzielte 24 Punkte, Jan Haller holte elf Rebounds und gab elf Korbvorlagen. Mit dem Erfolg in Frankfurt setzt sich Hannover mit 16 Punkten auf Rang vier der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga fest.

Wichtiger Baustein für den Sieg: Hannover United verteidigte in Frankfurt über weite Strecken sehr gut. Ein Punkt, der dem Team gegen den Rekordmeister am Sonnabend nicht so gut gelungen war. „Mich würde es nicht wundern, wenn es ein Kampf auf Augenhöhe wird für eine lange Zeit. Und dann muss man sehen, wer bessert der Situation klar kommt. Ich denke mal, das werden wir sein“, hatte Sadler nach der Partie gegen Lahn-Dill gesagt. Er sollte recht behalten. United hatte mehr Luft als die Gastgeber, die ebenfalls am Sonnabend unterwegs waren, obwohl man nur mit sieben Spielern angereist war. Coach Martin Kluck hatte kurzfristig entschieden, Joe Bestwick nicht nach Frankfurt mitzunehmen.