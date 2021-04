"Brauchen einen Nachfolger": United muss auf kleinem Markt Güntner-Ersatz finden

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen hätten es Güntner abseits des Feldes sehr schwer gemacht, in Hannover anzukommen, so Kluck. „Die Herausforderung, meiner Freundin und der Familie unter den Umständen auf die Entfernung gerecht zu werden, ist mir sehr schwer gefallen“, sagt Güntner, der Hannover nach nur einer Spielzeit wieder verlässt. Güntner erzielte in 15 Hauptrundenspielen 285 Punkte – im Schnitt 19 Zähler pro Partie. Damit ist er auf Rang vier der Topscorer in der Liga.

Eine Baustelle bahnt sich dagegen in der Organisation an. Das Team trainiert und spielt in der Halle der IGS Stöcken. Die Räumlichkeiten sind rollstuhlgerecht. Schwierigkeiten gibt es dennoch. Zum Beispiel bei den Hallenzeiten. Die Spieler trainieren freitagabends, müssen dann samstagmorgens regelmäßig zu einer weiten Auswärtsfahrt antreten. Das sei für die Regeneration nicht optimal. Zudem bietet die Halle keine Lagermöglichkeiten für Rollstühle oder Equipment.

Ein Lichtblick, viel Schatten: So habt ihr die 96-Profis beim Spiel in Sandhausen bewertet

Auf lange Sicht soll eine Halle her, in der die Rahmenbedingungen noch besser passen. Die beste Lösung: In Döhren soll ein neues Schulzentrum mit einer Turnhalle gebaut werden. United ist bereits in Gesprächen mit der Stadt und den Verantwortlichen. Die erste Reaktion war positiv. Bis zum Einzug in eine neue Halle kann es aber noch drei bis fünf Jahre dauern.

Bis dahin will sich das Team, das im Play-off-Halbfinale an Lahn-Dill gescheitert war, vor allem sportlich weiterentwickeln. Vom ganz großen Finalcoup will Schulz aber noch nichts hören. „Bis wir auf einem Level mit den Topteams sind, kann es schon noch zwei bis drei Jahre dauern.“ Wichtig dabei: Schulz hofft, dass der Kader bis dahin weitgehend zusammenbleibt.