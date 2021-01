"Zu viele Bälle abgegeben": Hannover United verliert Topspiel und Platz zwei

Dieses Wochenende hat Hannover United viel Kraft gekostet – und obendrein den zweiten Platz in der 1. Bundesliga. Durch die 56:72-Niederlage im Spitzenspiel beim RSV Lahn-Dill ist United hinter den Rekordmeister gerutscht. „In unserer Entwicklung haben wir so ein Spiel nach einiger Zeit gebraucht, in dem uns ein überlegener Gegner erwischt und uns bis ins Letzte fordert“, sagte Trainer Martin Kluck, „es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen Top-Gegner. Wir haben aber auch immer mal wieder gute Lösungen gefunden, auf denen lässt es sich aufbauen.“

Mit der Niederlage im Nachholspiel des vierten Spieltags endete auch ei­ne Serie von sieben Siegen in Folge für United – zählt man die am grünen Tisch gewerteten Partien aus der Hinrunde gegen den BBC Münsterland und die RBB München Iguanas mit. 24 Stunden zuvor hatte Hannover in seiner Partie des elften Spieltags in der United-Arena die BG Baskets Hamburg mit 72:57 geschlagen.