30:66! RSV Lahn-Dill ist mindestens eine Nummer zu groß für Hannover United

Doch die große Vorfreude war bei der Heimmannschaft schnell einem anderen Gefühl gewichen - der Ernüchterung. Hannover United verlor Spiel eins in der Serie „Best-of-Three“ gegen den Rekordmeister aus Wetzlar mit 30:66. Ein früher K. o.

Beim Play-off-Auftakt von Hannover United gegen den RSV Lahn-Dill herrschte Stille auf den Rängen. Trommeln, Klatschen, Anfeuerung - Fehlanzeige. Na klar, die Teams der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga spielen seit Saisonbeginn pandemiebedingt ohne Zuschauer, aber gewöhnen möchte man sich an leere Ränge nicht. Play-offs sind eben besondere Spiele, die volle Hallen verdient haben. Vor allem, wenn man, wie in diesem Fall, eine Premiere feiert - das ersten Halbfinale der Vereinsgeschichte für Hannover United.

Selbstbewusstsein schwindet mit jeder Aktion

Nach Ablauf der 40 Minuten schaute man bei den United-Akteuren in traurige, erschöpfte Gesichter. Vieles hatten sie sich vorgenommen in diesem ungleichen Duell. Wollten den Favoriten von Viertel zu Viertel eng auf den Fersen bleiben. Wollten mit jeder gelungenen Aktion, jedem guten Wurf Stück für Stück wachsen. „Wir müssen selbstbewusst sein“, hatte Trainer Martin Kluck gefordert.

Doch bis auf die ersten drei, vier Minuten war das große Spiel nicht spannend, wurde es nicht eng. Rund achteinhalb Minuten lang rauschte nach einer frühen Führung kein Ball durch die Reuse. Und von Aktion zu Aktion schwand das Selbstbewusstsein beim Gastgeber.

"Wie ein Debakel hat es sich nicht angefühlt"

Aber man muss auch sagen, das sich in herben Niederlagen große Charaktere zeigen. "30 Punkte sind natürlich deutlich zu wenig. Und vom Score her sieht das aus wie ein Debakel - so hat es sich für mich aber nicht angefühlt", sagte United-Aufbauspieler Jan Haller. "Wir haben 40 Minuten lang den Kopf oben gehabt und Lahn-Dill die Stirn geboten. Die Körpersprache war durchweg positiv."

Was United zu schaffen gemacht habe, sei die Power der Gäste gewesen. "Wir haben die ganze Zeit unfassbaren Druck bekommen. Der RSV war überall. Mit ihrem Kader von zwölf Spielern können die jederzeit einen Neuen bringen und den Druck aufrecht erhalten, während wir hart am Kämpfen sind", sagte Haller. "Man hat zu keiner Zeit Ruhe am Ball, selbst, wenn man einen freien Wurf bekommt. Man muss jederzeit damit rechnen, dass ein Blauer vor dir auftaucht.“