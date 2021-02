"Ein Schlüsselspiel": United will in Wiesbaden großen Schritt Richtung Play-offs machen

Hannover United die Play-offs fest im Blick - auch ohne den ausgemusterten Topscorer Joe Bestwick, der am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei den ­Rhine River Rhinos Wiesbaden zum zweiten Mal nach seinem Rauswurf nicht zum Kader zählt. Das Team von Trainer Martin Kluck ist ei­nes von vieren, das in der 1. Bundesliga um zwei Play-off-Plätze kämpft. Die RSB Thuringia Bulls und der RSV Lahn-Dill sind auf den Plätzen eins und zwei gesetzt. Rahden, Hamburg sowie United und eben Wiesbaden folgen dahinter.

Nicht nur für Aufbauspieler Jan Haller ist die Partie beim direkten Konkurrenten in Wiesbaden "ein Schlüsselspiel". Beim 75:43 im Hinspiel war Bestwick mit 29 Punkten bester Werfer - nun müssen andere in die Bresche springen. "Ei­nen Spieler wie Joe mitten in der Saison zu kompensieren, ist unmöglich", sagt Haller, "jeder Einzelne ist in der Verantwortung, und wir werden 110 Prozent ge­ben, damit wir in den Play-offs mitspielen."