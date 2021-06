Zwei wichtige Stützen: Mariska Beijer und Vanessa Erskine verlängern bei United

Bei Beijer fühle sich die Vertragsverlängerung gleichzeitig wie eine Verpflichtung an, sagt United-Teammanager Udo Schulz. "Wir sind glücklich, dass Mariska gut und gesund durch die Corona-Pandemie gekommen ist", so Schulz. "Es war uns ein Anliegen, dass wir die gute Zusammenarbeit nach der Corona-Pause fortsetzen und mit ihr in der kommenden Saison erneut um die Playoff-Plätze mitspielen."

Die Niederländerin Beijer hatte zu Beginn der Saison aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet und sich individuell in den Niederlanden fit gehalten. "Die Entscheidung, auch in der kommenden Saison für United zu spielen, ist mir wirklich leicht gefallen. Im vergangenen Jahr haben mir Team, Management und Fans den Rücken gestärkt. Ich kann es kaum erwarten, in das tolle Hannover zurückzukommen und alle auf und neben dem Court wiederzutreffen", sagt Beijer.

Erskine hat eine neue Heimat gefunden

Neben Beijer spielt auch Vanessa Erskine eine wichtige Rolle im Team. Die Deutsch-Amerikanerin war nach dem Aufstieg 2017 von den RSB Thuringia Bulls zu Hannover United gewechselt. Damals stand noch Abstiegskampf auf dem United-Zettel. In ihrer Premieren-Saison kämpfte sich das Team erstmals zum Klassenerhalt in der 1. Bundesliga und wurde sensationell deutscher Vizepokalsieger.

Seither hat Erskine maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Teams hin zu einer Mannschaft, die dreimal in Folge die RBBL1-Playoffs erreicht hat, in der abgelaufenen Spielzeit erstmals im Halbfinale stand und die mit den Thuringia Bulls erstmals eines der beiden Topteams geschlagen hat.

Erskine ist nicht nur in Hannover, sondern auch in Deutschland angekommen. Die 26-Jährige hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und darf nach den Paralympischen Spielen für die Nationalmannschaft aufs Feld rollen. "Ich freue ich riesig auf die nächste Saison. Hannover ist in den letzten Jahren zu meiner Heimat geworden und ich bin froh, ein Teil dieser einmaligen Mannschaft zu sein", sagt Erskine.