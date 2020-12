Dritter Sieg in Folge: Hannover United gewinnt auch gegen Wiesbaden

Hannover United hat in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) den dritten Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Trainer Martin Kluck schlug am Sonntag die Rhine River Rhinos Wiesbaden mit 75:43.

Anzeige

Ein wichtiger Faktor waren die ersten Minuten im zweiten Viertel, als United mit einem Zehn-Punkte-Lauf auf 30:15 davon eilte. In den beiden mittleren Abschnitten hielt Hannover die River Rhinos zudem bei vier beziehungsweise acht Punkten und stellte so früh auf Sieg. „Das war eine gute Möglichkeit, allen Spielern viele Minuten zu geben und einige Line-Ups auszuprobieren, die wir noch nicht geübt haben“, sagte Trainer Kluck zufrieden. Beste Werfer waren Topscorer Jörg Bestwick mit 29 und Kapitän Jan Sadler mit 21 Punkten.