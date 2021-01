Güntner sticht heraus: Hannover United setzt sich zum Rückrundenauftakt oben fest

Hannover United ist mit einem Sieg in die Rückrunde der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainer Martin Kluck gewann beim BBC Münsterland mit 85:47 und festigte seinen Platz in der Spitzengruppe.

"Gesehen, dass wir immer besser wurden“

United kam ganz gut ins Rollen nach der Winterpause. „Dafür, dass wir fünf Wochen nicht gespielt haben, war das ganz ordentlich“, sagte Kluck. Für Aufsteiger BBC, der wie die BG Baskets Hamburg und die RBB München Iguanas coronabedingt erst zum Rückrundenauftakt in die Spielzeit gestartet ist, war es die Bundesliga-Premiere.

„Man hat deutlich gemerkt, dass Warendorf noch nicht eingespielt und den Erstliga-Basketball noch nicht gewohnt ist. Im ersten Viertel haben wir in der Defense noch nicht so zugepackt und waren im Angriff noch unentschlossen.“ Mit zunehmender Spieldauer steigerte sich das Team zusehends. „Das waren wichtige 40 Minuten, um in den Rhythmus zu kommen. Man hat im Verlauf gesehen, dass wir immer besser wurden“, so Kluck.

Güntner kommt ins Rollen

Vor allem tat seine Mannschaft das, was sie seit Jahren auszeichnet - sie verteidigte kompakt und nahm bei BBC-Angriffen immer viel Zeit von der Schussuhr. United ließ in keinem Viertel mehr als 13 Punkte zu. Im Schlussabschnitt waren es sogar nur acht. Weil es auch vorn ganz ordentlich lief, setzte sich Hannover bis zur Halbzeit auf elf Zähler (37:26) ab. Nach dem Seitenwechsel zog United unter dem gegnerischen Korb sogar noch an - in erster Linie in Person von Matthias Güntner. Der 22-Jährige warf allein im dritten Abschnitt 14 von 25 Punkten.

Eine One-Man-Show wie die von Joe Bestwick gegen die Skywheelers Frankfurt war es dennoch nicht, obwohl Güntner mit 34 Zählern deutlich herausstach. Der United-Angriff war für den Aufsteiger nicht auszurechnen. Hatte Bestwick Platz, rauschten die Bälle durch die Reuse. Wurde der Topscorer gedoppelt, waren Güntner, Sadler oder Alexander Budde zur Stelle und übernahmen Verantwortung.