"Noch viel Luft nach oben": United müht sich zum Heimsieg gegen Doneck Dolphins

Neben Bestwick warfen zwei weitere Spieler zweistellig. Kapitän Jan Sadler ließ sich von einer durchwachsenen ersten Halbzeit nicht beeindrucken und kämpfte sich auf 17 Punkte. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel“, sagte Sadler. Matthias Güntner gelang wie schon in der Vorwoche mit 16 Zählern und elf Rebounds ein Double-Double.

Das war ein hartes Stück Arbeit. Hannover United hat in der 1. Bundesliga sein Heimspiel gegen die Doneck Dolphins Trier mit 70:59 gewonnen. Freude wollte sich nach der Schlusssirene nicht wirklich einstellen. „Wir sind auf einem guten Weg, aber man hat auch heute gesehen, dass wir noch zu inkonstant sind. Das gilt auch für mich“, sagte Joe Bestwick, mit 28 Punkten bester United-Werfer, der mit seiner Quote von 40 Prozent nicht zufrieden war.

Zum Jahresabschluss sind die Rhine River Rhinos Wiesbaden am kommenden Sonntag (16 Uhr) zu Gast in der United Arena – pandemiebedingt das vierte Heimspiel in Folge. „Wir müssen noch variabler werden und die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen“, sagte Sadler. „Wir haben noch viel Luft nach oben.“