Doppelaufgabe bleibt Hannover United erspart: Heimspiel gegen Frankfurt am Sonntag 

Eigentlich sollte der Rollstuhlbasketball-Bundesligist Hannover United am Samstag gegen den RSV Lahn-Dill spielen, ehe es am Sonntag zum Duell mit den ING Skywheelers Frankfurt kommt. Das Spiel am Samstag fällt wegen einer Corona-Infektion beim Gegner allerdings aus. So kann sich United voll auf die Aufgabe gegen Frankfurt konzentrieren.