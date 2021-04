Hannover United scheidet im Play-off-Halbfinale gegen Lahn-Dill aus

Nun ist sie vorbei, diese merkwürdige Spielzeit für den Rollstuhlbasketball-Bundesligist Hannover United. Die Hannoveraner unterlagen in Spiel 2 des Playoff-Halbfinals beim RSV Lahn-Dill mit 47:69 (Hinspiel 30:66). Damit steht der Rekordmeister im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen die Thuringia Bulls, die ebenfalls in zwei Spielen die Baskets 96 Rahden ausgekegelt haben. Hannover United ist raus mit Applaus.

Aus Erfahrung gut: Wie Martina Sowada zum Ronnenberger Urgestein an der Platte wurde

Mehr zum Sport in der Region Hannover

Mehr zum Sport in der Region Hannover

"Haben den bestmöglichen Erfolg herausgeholt"

Schließlich musste United Corona-bedingt auf Mariska Beijer und Christoph Lübrecht verzichten und trennte sich in der Saison von Topscorer Joe Bestwick. „Im letzten Saisondrittel hat man uns sicherlich nicht so viel zugetraut. Dafür haben wir mit Platz vier und dem Halbfinale gegen Lahn-Dill den bestmöglichen Erfolg für diese Spielzeit herausgeholt.“

Applaus auch vom Gegener

Applaus gab es von Seiten des Trainers auch für den Auftritt in Wetzlar - trotz der 22 Punkte Differenz. „Wir haben uns vorgenommen, uns gegenüber des Hinspiels deutlich zu verbessern - das ist uns gelungen. Wir haben Gesicht gezeigt, haben uns nicht den Schneid abkaufen lassen und vor allem Zu Beginn und im dritten Viertel große Moral bewiesen. „Jetzt können wir ein paar Tage das genießen, was wir die vergangenen Monate als Mannschaft geleistet haben“, so Kluck.