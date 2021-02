Hannover United verliert "Schlüsselspiel" gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden

Es hätte ein perfekter Spieltag für Hannover United in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) sein können. Am Samstag verloren die Baskets 96 Rahden beim RSV Lahn-Dill überraschend deutlich mit 49:83, die BG Baskets Hamburg patzten im Kampf um die Play-off-Ränge mit 66:67 nach Verlängerung bei den ING Skywheelers. Es hätte also ein perfekter Spieltag sein können für Hannover – war es aber nicht.

Das Team verlor gestern bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden mit 70:77. Und so ist der Bundesliga-Fünfte Wiesbaden Gewinner des Spieltags, der den Rückstand gegenüber Rahden und Hannover auf vier Punkte verkürzte. Einziger Trost für die Gäste: Den direkten Vergleich hat United aufgrund des hohen Hinspielsieges für sich entschieden.